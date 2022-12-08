Легендарный летчик Karaya получил звание «Героя Украины» 3 8.12.2022, 13:30

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Пилот уничтожил пять иранских дронов над Винницкой областью.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Героя Украины» военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Ворошилову Вадиму Александровичу - майору», - отмечается в указе.

Добавим, что 12 октября пилот уничтожил 5 иранских дронов после чего катапультировался над Винницкой областью, предварительно отведя самолет от населенного пункта.

«На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ!», - написал летчик в своем Instagram.

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