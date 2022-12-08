Эстония прекратила вещание российского телеканала «Дождь» 8.12.2022, 13:44

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Причина аналогична той, по которой вещание прекратили в Литве.

Еще одна балтийская страна прекратила вещание российского телеканала «Дождь».

Эстония приняла решение вслед за Латвией и Литвой прекратить его трансляцию пишет Postimees.

Причина аналогична той, по которой вещание прекратили в Литве.

Аннулированная властями Латвии лицензия давала телеканалу право распространять свой контент в странах ЕС, США и других странах.

Напомним, телеканал «Дождь» попал в скандал в Латвии.

Как сообщалось, в выпуске программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала Алексея Коростелева: «Отправляйте нам сообщения на почту mailto:army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Как заявил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. «В связи с этим важно отметить следующее: телеканал „Дождь“ не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик mailto:army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации».

«Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям», — написал Дзядко в Twitter.

Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы «Здесь и сейчас» заявила, что «Дождь» решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.

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