Исследование: в белорусских школах выбрасывают до 75% приготовленной еды 7 8.12.2022, 13:46

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При этом у 11% учеников не хватает денег для похода в буфет.

В школьных столовых Беларуси количество пищевых отходов — от 25 % до 75 % от объема приготовленной еды.

Внимание на проблему обратила заведующая отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Гомельского облЦГЭиОЗ Ольга Шульга, которая поделилась результатами исследования, проведенного среди школьников.

«В Гомельской области в учреждениях общего среднего образования одноразовое, трехразовое питание получают более 160 тысяч учащихся, в т. ч. практически 140 тысяч — за счет средств бюджета. При этом отмечается образование значительного количества пищевых отходов — от 25 % до 75 % от объема приготовленной еды (при существующих материальных затратах на организацию питания в учреждениях образования, в т. ч. за счет средств бюджета),» — заявила Ольга Шульга.

При этом медик рассказала, что школьники не любят овощи (салаты, первые блюда), но при достойной, вкусной подаче они будут употребляться. Среди нелюбимой еды школьники также назвали рыбные блюда и печень.

По вопросу дополнительного питания установлено, что 51 % учащихся ходит в буфет: 13 % — ежедневно, 38 % — 2–3 раза в неделю. 49 % не пользуются буфетом по следующим причинам: не хотят есть 27 %, нет денег у 11 %, берут с собой перекусы 9 %.

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