На японском острове нашли иудейскую купальню 2 8.12.2022, 13:54

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Ученые спорят о том, кто использовал странный небольшой бассейн.

Замок Хитоеси построил самурай Сагара Нагайори в конце XIII века на японском острове Кюсю. Позднее, уже в начале периода Сэнгоку (XV-XVI века), здание перестроили. Клан Сагара считался одним из самых могущественных в Японии вплоть до реставрации Мэйдзи, пишет Naked science.

Во время реставрации Мэйдзи многие замки сторонников Токугавы оказались разрушены — в том числе Хитоеси. Он расположен в горах, и к его раскопкам приступили только в самом конце XX века.

Замок преподнес археологам сюрприз. Во-первых, в нем был подвал — большая редкость для японской архитектуры практически любого периода. Во-вторых, в подвале оказалась купальня совершенно неяпонского вида.

Сам подвал очень маленький — всего шесть на 5,2 метра, и, по мнению ученых, его нельзя было использовать как склад. Купальня еще меньше, но достаточно глубокая — до 2,3 метра. В нее ведет каменная лестница. Ничего подобного в японских замках не встречалось. Последнюю перестройку замка осуществлял глава клана Сагара Сэйбэй еримори, который жил в 1568-1655 годах. Тогда же, по словам археологов, построили подвал с купальней. Но для чего?

Исходя из размеров и структуры купальни, исследователи предположили, что это была миква — иудейская купальня, предназначенная для соблюдения ритуальной чистоты — то есть для омовений, после которых можно участвовать в богослужениях. Не самое ожидаемое место для такой находки, согласитесь.

Михоко Ока из Токийского университета (Япония) считает, что в XV-XVI веках, вплоть до начала эпохи Эдо, на Кюсю жили христианские миссионеры, а также купцы из Португалии и Испании. Среди последних было достаточно много евреев, которые были вынуждены принять христианство, чтобы вести дела в Европе. Некоторые из них могли сохранить веру предков.

Но при чем тут испанские купцы и высокопоставленный самурай? Ока полагает, что произошло смешение религий. Она утверждает, что изначально Сэйбэй еримори был приверженцем религии Миокен — одного из направлений буддизма, в котором обожествляют небесные светила вообще и Полярную звезду в частности.

Исследовательница привела доказательства того, что глава клана Сагара приглашал из Киото Судзуки Хуана, который был кем-то средним между ученым и гадателем. Судзуки, в свою очередь, был знаком с еврейскими ритуалами и посвятил в них самурая замка Хитоеси. Ну а тот построил необходимую для религиозных целей купальню, столь несвойственную японской архитектуре.

Не все ученые оказались согласны с таким объяснением. Кенши Мацуо из Университета Ямагата считает, что дело здесь в буддизме, причем не Миокене, а другого его ответвления — Риссю. Он рассказал, что буддийский монах Эйсон принес учение Риссю на остров Кюсю в период Камакурского сегуната (1185-1333 годы). Но наибольшего влияния монахи этой секты достигли как раз к началу XVI века.

В Риссю, как и в иудаизме, применяется практика ритуального омовения, но вот только обычно купальни для этого делали из дерева — в форме бочки. К тому же, если глава клана Сагара был буддистом, ему незачем было устраивать купальню в потайном подвале: Япония того времени прекрасно совмещает в себе разные религии, за исключением христианства. Кроме того, подобные находки должны встречаться в других местах, так как буддизм широко распространился на островах.

Христианство же вместе с европейскими купцами становится нежелательным в Стране восходящего солнца с приходом к власти сегуна Токугавы. А уж если купальная предназначалась для иудейских ритуалов, то скрытность тем более объяснима: с точки зрения японца того времени, христианство — прямое развитие иудаизма, и эта религия не очень украшает репутацию главы могущественного клана.

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