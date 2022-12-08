600 мобилизованных из Тюмени подняли новый бунт против командования 8 8.12.2022, 14:02

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Волнения вспыхнули в лагере на границе с Украиной.

Российские мобилизованные подняли новый бунт, потребовав выплаты зарплат, обеспечения питанием и экипировкой.

Отряд из почти 600 мобилизованных из Тюмени уже полтора месяца живет недалеко от границы с Украиной в Брянской области РФ, сообщает «24 канал».

Из данных украинских спецслужб стало известно, что 600 военнослужащих РФ устроили акцию протеста командованию РФ и потребовали вернуть их домой.

К этому привело признание одного из представителей российского штаба в том, что мобилизованные могут не ожидать зарплаты за ноябрь.

Кроме отсутствия выплат, обещанных лично Путином, мобилизованные недовольны отсутствием продовольственных пайков, теплой одежды и медицинского обеспечения, а также необходимостью жить на улице.

Чтобы усмирить бунт, российские офицеры решили провести переговоры с тремя представителями мобилизованного батальона. Командиры гарантировали «мобикам» зарплату, пищевые пайки и «скорое возвращение» в Тюмень.

Однако офицеры обманули бунтующих солдат. Украинской разведке стало известно, что между 10 и 15 декабря «мобиков» должны отправить на убой в район Бахмута – их передадут в подчинение «вагнеровцам».

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