закрыть
8 декабря 2022, четверг, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из рук Путина выпал основной козырь

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 8.12.2022, 14:33
  • 3,074
Из рук Путина выпал основной козырь

После атак дронов на авиабазы РФ напрашивается интересный вывод.

На авиабазах ВКС РФ произошел сразу ряд значительных инцидентов, которые бросают тень на всю военно-политическую верхушку страны.

5 декабря на крупных военных аэродромах, находящихся в глубоком тылу российской территории, были практически синхронно зафиксированы взрывы. На авиабазе стратегической авиации ВКС в городе Энгельс Саратовской области (700 км от линии фронта) были повреждены два самолета. Точные причины ЧП неизвестны. Версии сильно разнятся: от удара беспилотником неизвестного типа и неизвестной принадлежности до диверсии на летном поле авиабазы.В сетях гуляет видео со странной вспышкой и хлопком. Однако изначально губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале заверил, что никаких ЧП в Энгельсе не зафиксировано. Правда позже, уже по линии Минобороны, опровергли его оптимистическое заявление и признали повреждение самолетов стратегической авиации.

В то же время на другой авиабазе «Дягилево», что в Рязанской области (500 км от линии фронта), произошло возгорание бензовоза из-за взрыва, и в результате трое погибших и шестеро пострадавших.

Оба пострадавших объекта не являются особо секретными, и в мире широко известно о базировании на их территории ракетоносцев Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, способных нести ядерное оружие. Однако сейчас путинский режим использует устаревшие и обветшалые компоненты советской ядерной триады для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

В частности, ВКС ударила по невоенным объектам 70 ракетами. Правда, эффективность подобных террористических атак сомнительна. Украинская ПВО сбивает почти 90% ракет, запас которых истощается. Высока и денежная цена ударов, не дающих военной отдачи. А новые ракеты из-за санкций производить можно очень лимитированно. Постепенно сдувается генерал «Армагеддон», так же как и вера в улучшение ситуации в запасной армии. Отзывы Гиркина с «фронта» засвидетельствовали кризис стратегического целеполагания армейского руководства и дезориентацию мобилизованных.

Аэродромные инциденты продолжились и 6 декабря. В Курске на аэродроме загорелся нефтенакопитель. Ключевая версия – очередной удар беспилотником. В целом все три ЧП на аэродромах в рядах Министерства обороны связывают с БПЛА. В Кремле указывают: комментировать дыры в ПВО РФ «не уровень президента». Хотя Путин все же вынуждено провел по видеосвязи экстренное совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждалось «обеспечение внутренней безопасности страны». Значит, проблема архиважная и больно аукнется людям с большими звездами.

Нарушена идиллия кажущихся недосягаемыми авиабаз Кремля. Под вопросом самое главное преимущество России – стратегическая глубина ее территории. Из рук Путина выпадает едва ли не основной козырь в пользу войны против Украины: отодвинуть от границ РФ военные угрозы. Но, как оказывается, даже захватив всю Украину, внутренние районы страны и даже Москва не получат гарантированной защиты воздушного пространства. Произошел слом всей смысловой задумки вторжения.

«СВО» вскрыла, что катастрофическая дезинтеграция царит не только в рядах сухопутных сил и флота, но и в ПВО. Если в небе России решают боевые задачи иностранные БПЛА, то никакой надежной системы безопасности не существует. Особенно жутко от версии МО про применение ВСУ многоразовых тактических БПЛА Ту-141 «Стриж». Данные летательные аппараты являются наследием СССР и самой РФ не эксплуатируются с 1991 года. Функционально неуправляемые «Стрижи» нужны больше для разведывательных целей и малопригодны для нанесения прицельных ударов. Невообразимо: ПВО не способно даже с таким хламом справиться в глубине российской территории!

Напрашивается печальный вывод. Путинские генералы бросали все ресурсы на наступательное оружие и совсем не готовились к обороне. Похоже, что ПВО страны в еще худшем состоянии, чем было в 1987 году, когда летчик-хулиган М.Руст посадил свой самолет возле Кремля. Но виноватых наверху, как всегда, нет.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников