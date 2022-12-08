Из рук Путина выпал основной козырь Телеграм-канал «Сито Сократа»

8.12.2022, 14:33

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После атак дронов на авиабазы РФ напрашивается интересный вывод.

На авиабазах ВКС РФ произошел сразу ряд значительных инцидентов, которые бросают тень на всю военно-политическую верхушку страны.

5 декабря на крупных военных аэродромах, находящихся в глубоком тылу российской территории, были практически синхронно зафиксированы взрывы. На авиабазе стратегической авиации ВКС в городе Энгельс Саратовской области (700 км от линии фронта) были повреждены два самолета. Точные причины ЧП неизвестны. Версии сильно разнятся: от удара беспилотником неизвестного типа и неизвестной принадлежности до диверсии на летном поле авиабазы.В сетях гуляет видео со странной вспышкой и хлопком. Однако изначально губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале заверил, что никаких ЧП в Энгельсе не зафиксировано. Правда позже, уже по линии Минобороны, опровергли его оптимистическое заявление и признали повреждение самолетов стратегической авиации.

В то же время на другой авиабазе «Дягилево», что в Рязанской области (500 км от линии фронта), произошло возгорание бензовоза из-за взрыва, и в результате трое погибших и шестеро пострадавших.

Оба пострадавших объекта не являются особо секретными, и в мире широко известно о базировании на их территории ракетоносцев Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, способных нести ядерное оружие. Однако сейчас путинский режим использует устаревшие и обветшалые компоненты советской ядерной триады для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

В частности, ВКС ударила по невоенным объектам 70 ракетами. Правда, эффективность подобных террористических атак сомнительна. Украинская ПВО сбивает почти 90% ракет, запас которых истощается. Высока и денежная цена ударов, не дающих военной отдачи. А новые ракеты из-за санкций производить можно очень лимитированно. Постепенно сдувается генерал «Армагеддон», так же как и вера в улучшение ситуации в запасной армии. Отзывы Гиркина с «фронта» засвидетельствовали кризис стратегического целеполагания армейского руководства и дезориентацию мобилизованных.

Аэродромные инциденты продолжились и 6 декабря. В Курске на аэродроме загорелся нефтенакопитель. Ключевая версия – очередной удар беспилотником. В целом все три ЧП на аэродромах в рядах Министерства обороны связывают с БПЛА. В Кремле указывают: комментировать дыры в ПВО РФ «не уровень президента». Хотя Путин все же вынуждено провел по видеосвязи экстренное совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждалось «обеспечение внутренней безопасности страны». Значит, проблема архиважная и больно аукнется людям с большими звездами.

Нарушена идиллия кажущихся недосягаемыми авиабаз Кремля. Под вопросом самое главное преимущество России – стратегическая глубина ее территории. Из рук Путина выпадает едва ли не основной козырь в пользу войны против Украины: отодвинуть от границ РФ военные угрозы. Но, как оказывается, даже захватив всю Украину, внутренние районы страны и даже Москва не получат гарантированной защиты воздушного пространства. Произошел слом всей смысловой задумки вторжения.

«СВО» вскрыла, что катастрофическая дезинтеграция царит не только в рядах сухопутных сил и флота, но и в ПВО. Если в небе России решают боевые задачи иностранные БПЛА, то никакой надежной системы безопасности не существует. Особенно жутко от версии МО про применение ВСУ многоразовых тактических БПЛА Ту-141 «Стриж». Данные летательные аппараты являются наследием СССР и самой РФ не эксплуатируются с 1991 года. Функционально неуправляемые «Стрижи» нужны больше для разведывательных целей и малопригодны для нанесения прицельных ударов. Невообразимо: ПВО не способно даже с таким хламом справиться в глубине российской территории!

Напрашивается печальный вывод. Путинские генералы бросали все ресурсы на наступательное оружие и совсем не готовились к обороне. Похоже, что ПВО страны в еще худшем состоянии, чем было в 1987 году, когда летчик-хулиган М.Руст посадил свой самолет возле Кремля. Но виноватых наверху, как всегда, нет.

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