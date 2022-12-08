Ни шин, ни денег: как мошенники «переобували» белорусских водителей 3 8.12.2022, 14:52

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«Покупки» совершались через Instagram.

Сразу двоим солигорчанам, 29-летнему и 35-летнему, мошенники «подобрали» комплекты зимней резины в несуществующем интернет-магазине – в итоге ни шин, ни денег, сообщает УВД Минской области.

Витрина-фальшивка в соцсети, имитирующая ассортимент, «положительные отзывы» и название, схожее с названием реального крупного интернет-магазина шин, оказались не более чем «наживкой». После того как жертвы перевели предоплату, общение прекратилось.

В милиции предупреждают: предоплата на карту, общение через личные сообщения и то, что «магазин» располагается в социальной сети, а не на сайте, должно вызывать обоснованные подозрения в том, что, кроме мошенников, «за витриной» ничего нет.

Между тем сегодня МВД сообщило, что с начала года в милицию обратилось более тысячи человек, которые перевели деньги за продаваемый через соцсеть товар, но не получили его.

Чтобы обмануть людей, аферисты создавали поддельные страницы магазинов. За счет фотографий, зачастую взятых из реальных онлайн-каталогов, а также многочисленных отзывов и большого числа подписчиков, разумеется, накрученных, все выглядело правдоподобно и внушало доверие. Подкупала и значительно заниженная цена товара. Не сомневаясь в выгодности предстоящей сделки, люди переводили предоплату или всю сумму за желаемую вещь. Мошенники же, получив деньги, попросту прекращали общение с «покупателем».

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