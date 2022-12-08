В Турции обнаружили старейший в мире барельеф 1 8.12.2022, 15:03

иллюстрационное фото

Ученые так и не смогли понять, о чем он повествует.

Археологи обнаружили любопытную резьбу на встроенных в скалу скамейках на юго-востоке Турции в районе Урфы, пишет Live Science.

Исследование предполагает, что находка относится к эпохе неолита (новый каменный век). Найденный барельеф возрастом около 11 000 лет, что делает его самым старым из всех когда-либо задокументированных. На рисунке изображены двое мужчин в окружении леопардов. Любопытно, что ученые пока так и не поняли, что именно хотел передать рисунком его автор.

Исследователи отмечают, что размер барельефа составляет около 0,7-0,9метров в высоту и около 3,7 метров в длину. Автор изобразил двух мужчин, а также быка и двух леопардов.

Отмечается, что автор барельефа, по видимому, акцентировал внимание на опасности, которую несут леопарды — об этом свидетельствуют их острые зубы, а также острые рога быка. Однако всей истории ученые, увы, так и не смогли разгадать.

Археологи нашли рисунок в кургане Сайбурч эпохи неолита в 56 километрах к востоку от реки Евфрат и в 32 километрах к северу от сирийской границы. Отметим, что этот курган датируется 9 000 до нашей эры, когда наши предки-собиратели перешли к земледелию и долгосрочным поселениям.

Археологи начали раскопки здесь еще в прошлом году и достаточно быстро обнаружили руины здания диаметров около 11 метров. Известно, что помещение было высечено в известняковой скале и состояло из каменных стен и скамеек, возвышающихся над полом. По словам археолога, участвовавшего в раскопках, Эйлемы Оздоган из Стамбульского университета, старейший в мире барельеф был обнаружен на передней части одной из скамеек, расположенных в здании.

Оздоган отмечает, что на барельефе присутствуют две отдельные сцены, которые рассказывают одну историю. Слева автор изобразил быка и человека смотрящих друг на друга, левая рука мужчины изображена с шестью пальцами, а в правой он держит нечто похожее на змею или погремушку.

Во второй сцене мы можем наблюдать человека в окружении леопардов с открытыми ртами и острыми зубами. При этом леопарды смотрят на мужчину, а он будто обращает свой взор в комнату.

Археолог также отмечает, что с точки зрения техники и мастерства данный барельеф имеет нечто общее с другими докерамическими неолитическими изображениями в данном регионе. Однако рисунки Сайбурча все же являются уникальными, потому что повествуют некую историю.

Отметим, что здание в Сайбурче раскопано лишь частично, археологические работы все еще продолжаются. Оздоган предполагает, что в дальнейшем ученые могут обнаружить другие рисунки, которые дополнят уже найденный «рассказ».

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