Пропадет ли евро из белорусских обменников? 1 8.12.2022, 15:09

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Объясняет экономист.

Нацбанк Беларуси анонсировал исключение евро из корзины иностранных валют. Экономист Лев Марголин в комментарии сайту Charter97.org рассказал, что это означает для белорусов.

— Это означает, что фиксируется реальное положение вещей. Корзина обычно составляется из тех валют, которые наиболее востребованы на рынке. До начала этого года большинство расчетов в нашей стране по импорту или экспорту проводились в долларах, евро и российских рублях, поэтому именно эти валюты были в составе корзины. Причем их удельный вес там примерно соответствовал либо коррелировал с удельным весом во внешнеторговом обороте.

После начала войны в Украине и введения санкций против белорусской экономики сложилась такая ситуация, что экспорт и импорт переориентировались на Российскую Федерацию. И если доллар США является более универсальной валютой и достаточно значительный оборот оплачивается долларами, то доля евро упала настолько, что нет смысла связывать курс белорусского рубля с курсом евро. Но мы знаем, что в состав корзины введен китайский юань. Наш национальный регулятор решил, что российского рубля, доллара и юаня достаточно для того, чтобы поддерживать и определять уровень белорусского рубля.

— Могут ли белорусы столкнуться с тем, что появится ограничение на продажу или покупку иностранной валюты, как это было в России в начале войны?

— Думаю, что нет. В РФ эта ситуация была связана с тем, что был запрет на ввоз наличной валюты. А Россия — страна достаточно большая, население там большое. Просто ввоза физическими лицами валюты было явно недостаточно, поэтому банку пришлось вводить ограничения. В Беларуси пока таких ограничений нет, я не думаю, что они появятся в дальнейшем.

Что же касается вообще судьбы евро, его наличия в обменниках и так далее, то это больше зависит от позиций коммерческих банков. Но учитывая, что они руководствуются прежде всего желанием получать прибыль, то если не будет каких-то дополнительных указаний от Нацбанка, коммерческие банки продолжат работу с евро, как они делали это и раньше.

Что касается наличного денежного оборота, то не нужно забывать, что очень большое количество белорусов работает в европейских странах, в частности — Литве, где евро является официальной валютой. Многие граждане переводят и привозят в Беларусь наличные евро, поэтому обороты с этой валютой будут достаточно большие.

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