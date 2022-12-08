В небо поднялось «НЛО»: ВСУ разгромили позиции врага на левом берегу Днепра 2 8.12.2022, 15:31

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Украинские бойцы нанесли удары по оккупантам в Голой Пристани и под Чаплынкой.

На левобережье Херсонской области ВСУ не только накрывают огневые позиции противника вдоль побережья, но и пытаются «достать» военные объекты в тылу врага – ближе к админграницам Крыма.

О необычном «атмосферном явлении» над Чаплынкой, которое в полдень в четверг, 8 декабря зафиксировали местные жители, информируют херсонские телеграмм-каналы.

После серии «хлопков» в небо над временно оккупированным районным центром ни на юге Херсонщины поднялись клубы черного дыма в форме кольца или «неопознанного летающего объекта».

Шумно утром было и в Голой Пристани, где прогремела целая канонада взрывов. Пока неизвестно, идет ли речь о прилетах по позициям врага или местные также могли слышать выпуски снарядов в сторону деоккупированного Херсона. Поскольку в областном центре невыборочные обстрелы россиян не прекращаются.

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