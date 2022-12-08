Лукашисты расширили список причин для внеплановых проверок компаний 1 8.12.2022, 16:09

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Нормы начнут действовать с 1 января 2023-го года.

В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси расширили список условий для проведения внеплановых проверок компаний. В частности, дополнили критерии для оценки степени риска при отборе субъектов проведения выборочных проверок, говорится на сайте Минтруда.

Это регламентируется приказом Минтруда (№114 от 5 декабря 2022-го), который вступает в силу с 1 января 2023-го.

Так, изменили походы, на основании которых Департаментом госинспекции труда будут отбираться предприятия, которые затем включат в план выборочных проверок. В Минтруда назвали новые причины для внеплановых проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда.

Это допуск работников к выполнению работ без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений или неисполнение требований декрета об усилении требований к руководящим кадрам и работникам (№5 от 15 декабря 2014-го).

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