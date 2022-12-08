Белорусский школьник придумал оригинальную схему обогащения
- 8.12.2022, 16:25
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Подросток успел «заработать» десять тысяч рублей.
МВД Беларуси сообщило, что больше 1000 белорусов потеряли деньги из-за проделок мошенников, которые продают через соцсети несуществующие товары.
Особый резонанс вызвала история 16-летнего жителя Брестчины, который создал профиль в Instagram и под видом букмекера продавал якобы 100-процентные прогнозы на спортивные матчи.
- Также молодой человек сообщал людям о фиктивном выигрыше в рекламной игре и после оплаты доставки товара обещал выслать дорогостоящий подарок, - сообщил заместитель начальника ГУУР МВД Дмитрий Бурдюк.
Таким образом несовершеннолетний мошенник обманом заработал около 10 тысяч рублей.