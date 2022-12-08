«Покупаю косточки по 3 рубля» 2 8.12.2022, 16:50

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Белорусы рассказали о своих расходах.

Почти 39% потребительских расходов белорусов, по официальной статистике, приходится на питание. Речь о тратах на продукты, а также питание в заведениях общепита. В соседних странах Европы на еду приходится меньший процент от всех расходов. Читатели рассказали «Зеркалу», какая доля в их бюджете уходит на питание, сколько тратят на другие товары, а также о том, остаются ли «лишние» деньги, которые можно отложить.

«Доступная роскошь — заказать пиццу по акции или зайти в Burger King»

Семья минчанки Таисии (имена героев материала изменены) состоит из четырех человек: она, ее муж и двое маленьких детей. Доход семьи — около 2000 рублей. Женщина ведет учет расхода денег в мобильном приложении, поэтому хорошо знает, сколько на что тратит.

— В этом году на продукты у нас уходит примерно 41% от всех доходов. Сюда входит еда для дома, питание одного ребенка в детском саду (4,16 рубля в день), питание старшего ребенка в школе (3,67 рубля в день), 2 рубля старшему на вкусняшки, обед мужа на работе (около 6 рублей), — представила расчет на питание собеседница.

Хозяйка один раз в неделю заказывает продукты через «Е-доставку». Обычно в продуктовый набор входят молоко, кефир, сметана, творог, тушка цыпленка, яйца, печенье, яблоки, бананы, апельсины, огурцы, другие необходимые продукты, которые закончились дома.

— Дома еда у нас самая обычная: каши, картошка, макароны с курицей, котлеты из фарша, тушенка. Никаких суши, красной рыбы и прочей дороговизны не покупаем. Можем один раз в несколько недель заказать на ужин пиццу по акции или зайти разок в Burger King — вот и вся доступная нам роскошь.

Таисия рассказала, что пыталась уменьшить расходы на питание, но опустить сумму ниже 40% от дохода не получалось. Еще около 20% поступлений у семьи уходит на оплату коммуналки, кредита и рассрочки. Примерно 100 рублей (это 5% от поступающих денег) супруги тратят на бензин.

— Каждый месяц по 200 рублей мы откладываем как неприкосновенные запас, на всякий случай, больше не получается. Если какие-то деньги после этого остаются, то они уходят на повседневные мелочи.

«Откладываем по 200−300 долларов — на отдых в Италии»

Светлана и ее молодой человек живут в райцентре Витебской области. Их доход на двоих 3500−4500 рублей в месяц. Из этой суммы 700−800 рублей (это около 20%) у пары уходит на еду.

— Питаемся мы разнообразно: можем позволить себе морепродукты, свинину, говядину, индейку. Но что-то совсем дорогое, типа стейков рибай или из красной рыбы, уже нет. В ресторанах мы не бываем, — рассказала Светлана.

Оставшиеся деньги уходят на домашних питомцев (у пары два кота), одежду, спортзал, психотерапию, средства личной гигиены, развлечения и т.д.

— По 200−300 долларов или евро в месяц мы откладываем — копим на отдых в Италии, планируем поездку в апреле. Кладем их на валютные счета в белорусском банке.

Девушка говорит, что ей хотелось бы иметь больший доход, потому что они не могут себе позволить всего, чего хочется. Тем не менее собеседница уверена, что они с партнером живут «довольно хорошо».

«Максимум могу отложить 50 долларов, благодаря родителям и бабушке с дедушкой»

Маргарита одна растит двоих малышей возрастом один и два года. Ее стабильный доход в месяц — около 1450 рублей, в него входят алименты на детей в размере 250 рублей и детское пособие 1196 рублей. Рублей на 300−500 в месяц может быть больше — собеседница делает на продажу полуфабрикаты и готовые блюда.

— На еду у нас уходит очень много денег. Покупаю молоко, творог, масло, сыр, детские творожки, мясо. Вижу как цены растут. Два раза в месяц я закупаюсь капитально, на 400−500 рублей. Казалось бы, отдала такую сумму, а хватает продуктов на две недели, — рассказала женщина.

Вторая статья расходов у Маргариты — подгузники. Одной пачки, которая стоит 40−45 рублей, хватает на 2−3 дня. Также деньги уходят на одежду и обувь для детей, игрушки, в том числе развивающие.

— Максимум, что я могу отложить в месяц — 50 долларов, да и то не всегда. Ни на что конкретное я не собираю, пусть запас будет на черный день. И то, это удается сделать благодаря родителям и бабушке с дедушкой: они полностью оплачивают коммуналку и помогают чем могут.

«Хотелось бы получше, чтобы не отказывать себе во многом»

Ефим с женой живут в Минске, их доход на двоих 2000−2400 рублей в месяц. На продукты у пары уходит не меньше 600−700 рублей в месяц (это около 30% от общей суммы). Однако есть нюанс: им бесплатно достается мясо цыплят, так как отец Ефима имеет бизнес, «связанный с курицей». Благодаря этому один-два раза в месяц супруги покупают себе говядину — для разнообразия меню.

— Чаще всего в магазинах мы покупаем яйца, молочные продукты (кефир, молоко, глазированные сырки, сыр), макароны, картошку, рис. Из фруктов яблоки, виноград, мандарины, в сезон — арбузы, дыню. Из овощей всегда есть морковь, лук, помидор, огурец, салат айсберг.

Нет в меню минчан «более экзотических» фруктов и овощей: авокадо, манго и прочих, так как покупка этой продукции «будет бить по карману».

Еще 100−150 рублей (еще около 5%) у семьи уходит на еду в ресторанах, кафе или фудкортах. Примерно 300−500 рублей у супругов уходит на коммуналку, интернет, мобильники, одежду.

— После этих трат остается почти половина нашего дохода. Мы его откладываем на отдых, а может быть, и переезд. За год удалось накопить 1500 долларов, но могли бы отложить больше, если бы не ездили в этом году в Россию и Европу. Считаю, что у нас среднее материальное положение, хотелось бы получше, чтобы не отказывать себе во многом. Но живя в Беларуси, мало у кого есть такая возможность.

«На продукты тратим 50% семейного бюджета»

Анжела живет с мужем и ребенком-школьником. Женщина рассказала, что с супругом они «зарабатывают нормально», но на отпуск за границей зарплаты все равно не хватает. Пара сдает свою небольшую квартиру, а для своей семьи снимают большую по площади.

— Я несколько лет веду на компьютере учет доходов и расходов семьи. Сейчас подсчитала и очень удивилась, что на еду у нас уходит от 36 до 68% наших доходов. Когда заработать удалось побольше, то траты на продукты показывали меньший процент. В среднем за этот год на продукты тратили 50% семейного бюджета, — рассказала Анжела.

Женщина отметила, что на еде они не экономят, в продуктовом магазине покупают все что хотят. Правда, икру едят только в Новый год. В кафе и рестораны семья ходит не часто, примерно раз в 2−3 месяца.

— Отложить деньги у нас не получается — все уходит на ежемесячные нужды. Да и перед нами не стоит цель скопить сумму на что-либо.

«Лишние» деньги идут «в здоровье и образование»

В семье Дениса четыре человека — двое работающих взрослых, один ребенок и один недееспособный человек. Их общий доход в среднем около 5000 рублей в месяц.

— У нас, видимо, тот самый «средний» по стране расход в 30−33% на еду. На продуктах мы не экономим, но далеко не все покупаем в магазине. Много сезонных продуктов покупаем напрямую у дачников и фермеров. Делаем заготовки: заморозка, консервирование, система хранения и т.д. Это не только дешевле получается, но и качество питания выше, — рассказал глава семьи.

«Лишние» деньги в семье остаются, но семья их не откладывает. Денис не видит подходящего способа это делать.

— В банк сейчас нести не вариант. Ценные бумаги? Так в сегодняшней Беларуси смешно об этом говорить. Скупать золото? А где его хранить? Из банковской ячейки запросто изымут, дома под подушкой тоже глупо. Поэтому вместо накоплений мы вкладываемся в здоровье и образование.

«Вот так и выживаем…»

Пенсионерка Зинаида живет в райцентре и получает пенсию 344 рубля. Из этой суммы до 200 рублей уходит на коммунальные услуги, телефон.

— У меня остается 144 рубля. Если купить лекарства, то прикиньте, сколько остается (или не остается) на питание, — поделилась наболевшим женщина.

Чтобы свести концы с концами, женщина держит кур и гусей, а весной выводит гусят для продажи. Есть небольшая грядка с зеленью, парник с огурцами и помидорами. Еще у женщины есть породистые кошки, котят от которых она продает. На вырученные деньги женщина живет сама и даже умудряется помогать своим детям, ведь «они сами еле-еле выживают».

— На первое я покупаю косточки по 3 рубля, из курицы беру спинки, они самые дешевые, и в суп можно, и зажарить тоже. Также беру крупы, макароны, молоко, творог обезжиренный. Колбасу раньше покупала варенку высшего сорта, а сейчас подешевле, за 4 рубля с копейками. Яйца от своих кур есть. Вот так и выживаем…

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