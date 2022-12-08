СБУ нашла в объектах московского патриархата паспорта РФ и флаги «Новороссии»3
- 8.12.2022, 16:43
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Также в одном из монастырей находился человек, который был объявлен в розыск.
Служба безопасности Украины проверила объекты УПЦ МП в четырех областях: Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. На территории епархий украинские силовики нашли паспорта РФ.
Также была найдена прокремлевская литературу, «документы» оккупационных администраций и флаги террористических организаций «Л/ДНР» и «Новороссии».
В одном из монастырей удалось найти человека, который с 2020 года находился в общегосударственном розыске как без вести пропавший.