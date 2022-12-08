В ВСУ назвали причины взрывов на российских аэродромах 2 8.12.2022, 17:39

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На авиабазах в РФ два дня подряд происходили инциденты.

Вооруженные Силы Украины назвали наиболее вероятные причины происшествия на аэродроме под Рязанью в РФ, в результате которого были погибшие и пострадавшие, а также были повреждены военные самолеты. Об этом говорится на странице ВСУ в Facebook.

«Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала ВКС РФ», – сказано в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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