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Путин заявил о неспособности России нанести ответный ядерный удар

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  • 8.12.2022, 17:51
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Путин заявил о неспособности России нанести ответный ядерный удар
Фото: Getty Images

Глава Кремля заявил об «ограниченных возможностях».

Путин заявил о неспособности российской стороны нанести ответный ядерный удар.

Об этом глава Кремля заявил 7 декабря, во время совещания с членами Совета по правам человека.

Одна из участниц мероприятия предложила главе Кремля сделать публичное заявление о том, что Москва ни при каких обстоятельствах не использует ядерное оружие первой.

В ответ Путин заявил, что если Россия ни при каких обстоятельствах не станет наносить ядерный удар первой, то, вероятно, она вообще не сможет это сделать, так как возможности для нанесения ответного удара сильно ограничены.

Сайт Charter97.org писал, что совещание Путина с членами Совета по правам человека показали в записи, а не прямом эфире.

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