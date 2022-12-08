«Отстоять два часа на холоде и ехать забирать заказ в другой район» 8.12.2022, 18:13

Клиенты Wildberries по-прежнему жалуются на работу маркетплейса.

В Беларуси по-прежнему наблюдаются трудности с получением заказов в пунктах выдачи товаров Wildberries. Клиенты жалуются на очереди и то, что в некоторых случаях приходится забирать покупки в других пунктах, а не в тех, в которых изначально планировали, пишет «Зеркало». О проблемах сообщают в том числе жители Бреста, Минска, Осипович, Бобруйска, Кобрина, Жодино, Заславля, Житковичей, Марьиной Горки и Минского района.

Клиент Wildberries из Бобруйска рассказала, что в минувшее воскресенье, 4 декабря, не смогла примерить вещи в пункте выдачи товаров.

«Примерочные не работали, так как все пространство было заставлено коробками с товаром. Поэтому и места было мало в помещении. И могло зайти человек пять, остальные мерзли на улице в мороз, — рассказала клиент маркеплейса. — Простояла в очереди 55 минут, время засекала. Рядом в очереди стоял мужчина, рассказал, что ездит на работу на машине мимо одного пункта выдачи и каждый раз огромная очередь. То есть это не зависит от дня недели или времени дня».

Читательница из Минска, которая забирала свой заказ в пункте выдачи товаров в понедельник, 5 декабря, заметила, что у многих в очереди было больше, чем по 10 заказанных вещей.

«Это вызвало у меня удивление. Такого еще не наблюдала ни разу, — говорит минчанка. — Очередь была на 45 минут, плюс в примерочные ушло около 15 минут. Весь пункт выдачи товаров был заставлен коробками, пакетами и прочим».

Некоторые клиенты Wildberries рассказывают, что товар пришлось получать в других пунктах выдаче, а не в тех, на которые изначально оформляли заказ.

— В среду, 7 декабря, ходила за товаром в пункт выдачи на улице Казинца в Минске

В 12 часов дня в очереди на улице стояло человек 20−25, в сам пункт выдачи вмещалось человек 5−6. Стоять в очереди не стала, решила зайти попозже в надежде застать более приятную картину. Второй раз пришла в 15.30 — картина все та же. Но делать нечего, время хранения истекало, пришлось ждать. Спустя 10 минут ожидания к очереди вышла работница пункта и попросила не занимать больше очередь, так как пункт не будет работать по техническим причинам около часа, может больше, — рассказала жительница Минска. — Как потом выяснилось, технический перерыв сделали для переадресовки некоторых посылок в другой пункт выдачи, на улицу Наполеона Орды. При этом некоторым покупателям либо не сообщили, что их посылки теперь получать надо на другом адресе, либо покупатели не заметили важного уведомления среди остального спама от маркетплейса. Пришлось отстоять два часа на холоде и ехать забирать заказ в другой район, и там опять ждать получения товара".

В пункте выдачи товаров на улице Орды также было мало места, уточняет клиент маркетплейса.

«Не было места от слова совсем, все заставлено коробками, даже примерочные, остался лишь узкий проход к стойке менеджера на одного человека. Не смотря на загруженность, очередь двигалась не так медленно, как это могло быть. На тот момент в пункте работало четыре человека — два на выдаче товаров и еще два — на переадресовке. К тому же приехал грузчик в помощь девушкам. В таком хаосе, конечно, достаточно сложно найти нужную посылку. Но все же хочу отметить, что работники вели себя в полной мере адекватно и приветливо для такой накаленной атмосферы, ведь некоторые покупатели остались крайне недовольны такими условиями», — сказала покупатель.

Несколько других наших читателей из Минска также столкнулись с тем, что об изменении места выдачи заказа узнали, отстояв очередь.

Еще одна клиент Wildberries из Минска сообщила, что не успела забрать свой заказ из-за очередей.

«Столкнулась со сложностью забрать заказ с Wildberries в пункте выдачи на улице Казинца. Заказ был оформлен 25 ноября, прибыл примерно 28. На протяжении дней 8 заказ не получалось забрать, потому что в любое время дня были огромные очереди. Хожу мимо пункта выдачи на работу, очередь вижу, но стоять час нет возможности. А вчера оказалось, что мой заказ отменен без каких-либо предупреждений или уведомлений. Оказалось, что компания 5 декабря придумала, что посылка хранится не более 7 дней, а потом возвращается продавцу. Естественно, за его же счет. Ситуация эта возмущает», — говорит минчанка.

Читатель из Заславля рассказал, что в городе уже третью неделю огромные очереди в пункте выдачи заказов Wildberries:

«Люди стоят по 4 часа на улице, чтобы зайти в помещение пункта выдачи заказа. В приложении уже не удается заказать доставку в Заславль. Пункт работает с 10.00 до 21.00, но работники открывают его раньше и закрываются иногда только в 23.00. На данный момент ситуация с очередями сохраняется».

Один из клиентов Wildberries из Бреста сделал вывод, что перегружены заказами те пункты выдачи, которые открылись раньше. А в тех, которые появились относительно недавно, не наблюдается очередей.

«По всей видимости, люди по привычке заказывают на тот пункт, в котором обычно получают заказ», — предполагает брестчанин.

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