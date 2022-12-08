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В Украине ликвидирован подполковник ВС РФ

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  • 8.12.2022, 18:27
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В Украине ликвидирован подполковник ВС РФ

ВСУ продолжают уничтожать высокопоставленых врагов.

В Украине убит очередной подполковник российских оккупантов Александр Хоменко. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил блоггер и полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Информация взята из официальных групповых некрологов в российских средствах массовой информации.

Между тем, Генеральный штаб ВСУ в традиционном ежедневном отчете о потерях российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения (за период с 24 февраля по 8 декабря) сообщил, что только ликвидировано 93 080 оккупантов. В том числе, 340 за вчера.

Количество раненых, пленных интервентов и дезертиров превышает число «двухсотых» минимум в 2-3 раза.

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