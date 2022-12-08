Британская разведка показала карту войны в Украине
- 8.12.2022, 19:14
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Актуальные данные.
Российские оккупанты продолжают совершать попытки наступления на восточном направлении. При этом бойцы Вооруженных сил Украины держат оборону.
Карту обнародовало Минобороны Британии в Twitter.
Самым напряженным участком фронта остается восток Украины. Там россияне сосредоточили свои основные силы для того, чтобы продолжить оккупацию территорий.
Согласно данным карты, оккупанты не прекращают свои атаки вблизи Бахмута, Авдеевки и на севере от неподконтрольного Украине Донецка. При этом враг сосредоточил силы и возле Рубежного (Луганская область).
В это же время на карте появился новый спорный участок на юге от Запорожья. Он раньше находился под полным контролем россиян. На остальных направлениях изменений пока не наблюдается.