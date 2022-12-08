В Минске пианист попытался сыграть людей 8.12.2022, 19:21

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Что из этого получилось.

В четверг в Минске прошел необычный перформанс. Если художники изображают человека с помощью красок, грифеля и других инструментов, то пианист Александр Орлович пошел еще дальше и попытался сделать подобное через музыку. Что из этого получилось, смотрите в репортаже «Онлайнера».

Александр Орлович — пианист, родом из городка Березовка. Музыке учился на малой родине, потом была неоконченная учеба в БНТУ, армия, работа в различных сферах (долгое время был массажистом). Но несколько лет назад он решил все изменить и посвятил себя музыке. Сейчас Орлович достаточно часто выступает в различных местах Минска: от небольших концертных площадок до различных заведений города.

Пианист рассказывает, что идея такого перформанса у него впервые появилась еще несколько лет назад. Он увидел перформансы известной сербской художницы-концептуалистки Марины Абрамович и захотел сделать что-то свое. Так, в 2021-м к нему пришло четкое понимание проекта, однако музыкант на какое-то время выезжал из страны, поэтому реализовать задуманное смог только сейчас.

— Часто задаются вопросом: «Что вдохновляет на написание музыки?» И я после различных и долгих размышлений понял, что вдохновляют именно люди. Те, что рядом с нами или о которых мы думаем. Поэтому мне и захотелось сыграть людей. Тем более у меня с человеком всегда есть музыкальная ассоциация, — объясняет всю суть задумки Александр. — Это не совсем музыкальная история. Скорее эксперимент, насколько я смогу быстро, четко адаптироваться под человека. На зрительный контакт у меня будет всего лишь минута, и после этого я попытаюсь уловить частичку его энергетики и попробую ее сыграть.

По поводу этого перформанса я общался с совершенно разными людьми. И они говорили, что идея чем-то напоминает арт-терапию и психологические музыкальные тренинги. Мне сказали, что это хорошая возможность посмотреть на себя со стороны, как мы выглядим в музыке.

Площадкой для перформанса была выбрана галерея Heart for Art, расположенная в старом заводском помещении завода «Горизонт». Все началось в 15:00 и длилось порядка 2 часов. Вход был свободный, и каждый желающий мог прийти и услышать, как его через музыкальную импровизацию видит пианист.

А вот как это звучало.

— В первую очередь рад тому, что это наконец-то случилось, — сказал после мероприятия Александр. — И доволен, что смог пропустить через себя столько людей. Всего играл около 30 человек, мне хотелось и больше, но я физически устал. Заметил, что психологически играть было непросто. И в какие-то моменты энергетически чувствовалось, что люди все разные. У кого-то, я заметил, и слезы текли, а кто-то вообще глубоко уходил в себя.

— Всех по-разному играли?

— Да, всех по-разному. Я поначалу представлял образ человека, ассоциацию с ним, и уже потом в моей голове возникала музыкальная картинка, и я ее исполнял.

— Будете повторять свой перформанс?

— Не знаю. Может быть, через год или два. Мне хочется идти дальше, так как есть новые идеи в голове.

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