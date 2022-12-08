Корпуса тусовочного места ОК16 в Минске выставили на торги 1 8.12.2022, 19:32

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Стартовая сумма – 5 миллионов долларов.

Здания бывшего культурного хаба ОК16 в центре Минска, закрывшегося почти два года назад, выставили на торги. Организатор аукциона ЗАО «Белреализация» назначило за них стартовую сумму в 5 миллионов долларов.

Онлайн-торги состоятся 28 декабря, заявки участников начали принимать уже за месяц до их проведения. Начальная стоимость лота — почти 12,63 млн рублей (около 5 миллионов долларов).

Покупателям предлагают три кирпичных здания бывшего завода Октябрьской революции (МЗОР) общей площадью 6158,3 кв. м, они расположены на земельном участке в 1,7459 га. Сейчас их состояние оценивается как «удовлетворительный ремонт». В строениях имеются вентиляция, кондиционеры, несколько отдельных входов, парковка, подъездные пути, видеонаблюдение и компьютерная сеть.

В корпусах бывшего хаба можно будет открыть объекты торговли, общепита, оказания услуг либо устроить там производство, склады или офисы. При этом, поскольку здание является историко-культурной ценностью, проведение ремонтных работ здесь ограничено.

Организаторы упирают на выгодное расположение комплекса — «в одном из основных творческих, развлекательных и туристических мест Минска, возле пересечения двух неповторимых улиц города — центральной ул. Ленина и атмосферной ул.Октябрьской, где гармонично соседствуют история и современность, события уникального прошлого и яркого настоящего, где происходит множество культурных событий столицы».

«Октябрьская улица — это творческий центр Минска, улица первого трамвая, лофтовой архитектуры, самобытных муралов, заводов и кожевенных мастерских, на которой до сих пор чувствуется дыхание индустриальной эстетики», — говорится на сайте «Белреализации».

Напомним, бывшие заводские цеха Минского завода Октябрьской революции (МЗОР) в 2017-м году выкупил «Белгазпромбанк» за три миллиона долларов, в том же году там открылось культурное пространство «ОК16». Его возглавляла представитель штаба Виктора Бабарико и нынешняя политзаключенная Мария Колесникова.

В январе 2021 года арт-хаб был вынужден закрыться по требованию МЧС. Арендовавшая площадку компания «АртКорпорейшн» сообщила, что вынуждена покинуть пространство.

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