В Беларуси назначили дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники 8.12.2022, 19:57

Можно будет воспользоваться 26 дополнительными поездами.

На новогодние и рождественские праздники в Беларуси можно будет воспользоваться 26 дополнительными поездами, назначенными на эти дни, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

В БЖД пояснили, что с 28 декабря по 9 января 2023-гоназначено 12 дополнительных поездов в Россию, а также 14 дополнительных составов по стране.

- В праздничные и предпраздничные дни дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам. В сообщении с Россией, из Минска в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву, - прокомментировали в пресс-службе.

По Беларуси дополнительные поезда назначены в сообщении между Минском и областными центрами - в Брест, Гомель и Витебск. Они будут курсировать в пиковые дни перевозок, 30 декабря и 2 января 2023 года.

- Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается, - подчеркнули в пресс-службе.

Дополнительную информацию узнавайте на сайте БЖД и в кассах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».