В Новополоцк везли новогоднюю елку: образовалась огромная пробка

В Новополоцк везли новогоднюю елку: образовалась огромная пробка1
- 8.12.2022, 20:33
Фотофакт.
В Новополоцке новогодняя елка собрала в городе пробку.
Так, 8 декабря появилось видео транспортировки в Новополоцке новогодней ели. Настоящую живую елку в Новополоцк везли на большом грузовике в сопровождении машины ГАИ.
Лесную красавицу уместили на прицепе фуры, но была елка такой большой и пушистой, что некоторые ветки все же свисали на дорогу.
Внушительную пробку собрала елка — грузовики и вереница легковушек покорно следовали за колонной из машины ГАИ и фуры с елкой на въезде и по городу.