В Новополоцк везли новогоднюю елку: образовалась огромная пробка 1 8.12.2022, 20:33

Фотофакт.

В Новополоцке новогодняя елка собрала в городе пробку.

Так, 8 декабря появилось видео транспортировки в Новополоцке новогодней ели. Настоящую живую елку в Новополоцк везли на большом грузовике в сопровождении машины ГАИ.

Лесную красавицу уместили на прицепе фуры, но была елка такой большой и пушистой, что некоторые ветки все же свисали на дорогу.

Внушительную пробку собрала елка — грузовики и вереница легковушек покорно следовали за колонной из машины ГАИ и фуры с елкой на въезде и по городу.

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