В Беларуси хотят отказаться от надписей на латинке 6 8.12.2022, 20:56

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Лукашисты хотят писать названия только на белорусском и русском.

В Беларуси рассматривают возможность отказаться от надписей на латинке, чтобы писать названия только на белорусском и русском языках. Этот вопрос обсуждался на совете по исторической политике, передает БелТА.

Так, по словам председателя правления РГОО «Знание» Вадима Гигина, на совете предложили писать топонимические названия, то есть названия улиц, городов, станций метро только на государственных языках. А также при этом в случаях так называемой романизации, то есть передачи белорусского языка латинскими буквами, не использовать диакритические знаки.

- Обсуждалось использование только кириллических надписей, - подчеркнул Гигин.

В свою очередь глава Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич, сообщил, что система транслитерации географических названий будет усовершенствована. Он напомнил, что в Беларуси законодательно утверждено требование проводить работу по переименованию белорусских наименований для иностранцев, буквами латинского алфавита.

- Эта работа проводится постоянно, - заметил он.

Матусевич добавил, что предложение по использованию кириллических надписей выслушано и будет обсуждаться в экспертном кругу, среди научного сообщества.

- Будут выработаны определенные решения, но транслитерацию как явление это не отменит в любом случае, - уверен он.

И добавил, что транслитерация по-прежнему будет использоваться в картографических названиях для иностранцев.

А резюмируя заявил, что стоит вопрос, усовершенствования системы транслитерации таким образом, чтобы белорусские названия читались иностранцами так, как они звучат на белорусском языке. Второй вопрос связан с тем, где размещать информацию с использованием транслитерации.

- Но транслитерацию нельзя отменить, потому что это требование закона, - заключил он.

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