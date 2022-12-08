Блинкен: Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО 8.12.2022, 21:11

Энтони Блинкен

Формальное вступление стран в НАТО вскоре будет завершено.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщае финское издание Yle.

«Путин фактически сделал НАТО сильнее, он уже потерпел поражение во многих вопросах по войне в Украине, он считал, что также может ослабить НАТО, а стремление Финляндии и Швеции к членству в этом оказалось заблуждением», - отметил Блинкен.

По его словам, эти страны в скором времени примут в НАТО. Пока же продлится переговорный процесс, США будут полностью поддерживать Финляндию и Швецию.

«Мы ценим поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов относительно членства Финляндии в НАТО», - отметил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В следующий раз министры иностранных дел Швеции и Финляндии должны встретиться через две недели.

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