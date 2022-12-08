Вышел на свободу 70-летний политзаключенный Виталий Зарядей 8.12.2022, 23:04

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Виталий Зарядей

Он — бывший военный, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

9 августа 2021 года Виталию Зарядею присудили два года колонии в условиях общего режима. Срок он отбывал в шкловской исправительной колонии № 17, а сейчас вышел на свободу, сообщил «Белсат».

Брестчанин Виталий Зарядей — бывший военный, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Виталия задержали 29 марта 2021 года. Его обвинили в том, что подавал в канцелярии судов заявления, где, согласно экспертизам, «допускал негативную оценку» судей и Александра Лукашенко. Силовики насчитали 7 таких «правонарушений».

Узнать, какими же словами Виталий обидел Лукашенко и судей, не удалось: эту часть суда закрыли.

Виталий Зарядей был одним из старейших по возрасту политзаключенных.

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