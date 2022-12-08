Тихановская – посланнику Лукашенко: «Удачи!» 9 8.12.2022, 23:40

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Она встретилась и сфотографировалась с представителем режима на саммите ОБСЕ в Лодзи.

В Лодзи в начале декабря состоялось заседание Совета министров ОБСЕ. Фотографы на нем «поймали в объектив» Светлану Тихановскую и представителя лукашенковских властей Андрея Дапкюнаса, передает «Наша Нiва».

Лукашенковский режим на саммите ОБСЕ в Лодзи представлял Андрей Дапкюнас, посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ. Вообще там должен был быть министр иностранных дел Владимир Макей, но, как известно, он умер незадолго до саммита.

Фотографам Getty Images удалось зафиксировать момент, когда Тихановская находилась рядом с Дапкюнасом и наклонилась что-то ему сказать.

Сама Тихановская прокомментировала это фото в разговоре с «Радыё Свабода». По словам Тихановской, она, увидев табличку «Беларусь» и Дапкюнаса возле нее, подошла к нему.

«Я знала кто это, подошла к нему и сказала ему: «Удачи!».

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