США разместят HIMARS в Эстонии 1 8.12.2022, 23:49

Американские подразделения проведут совместные учения с силами обороны Эстонии.

В ближайшее время США отправит в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщило посольство США в Таллинне.

«Почти постоянное развертывание сил США в Эстонии — часть нашей приверженности совместному укреплению коллективной обороны и сил сдерживания на восточных флангах НАТО», — говорится в заявлении посольства.

Американские подразделения проведут совместные учения с силами обороны Эстонии, передает агентство BNS. Решение США усилить военное присутствие в Эстонии свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО, цитирует агентство министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По его словам, Эстония и сама предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности. Так, страна разрабатывает аналоги системы HIMARS, они должны появится в стране к 2025 году. Поэтому опыт работы с системами HIMARS США будет полезен эстонским военнослужащим.

Американские реактивные системы HIMARS помогли Украине перевернуть ход войны с Россией. За 2022 год США поставили Киеву 20 пусковых установок HIMARS, а также большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением с дальностью действия почти 50 миль (80 км). Эти снаряды использовались для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на территории Украины.

На саммите НАТО в Мадриде президент Байден пообещал усилить военное присутствие сил США в Европе, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и странах Балтии.

США создадут постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса в Польше, направят 5000 дополнительных военнослужащих в Румынию и увеличат контингент на ротационной основе в странах Балтии, говорил президент США.

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