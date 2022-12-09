Франция передала Украине 100 генераторов 9.12.2022, 2:24

Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с РФ.

Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом 8 декабря в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго Украины.

«Украинские энергетики удерживают второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются – беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и, в частности, эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму», – подчеркнул замглавы Минэнерго Фарид Сафаров.

Отмечается, что помощь включает в себя генераторы мощностью от 5кВт до 10кВт, а также от 12кВА до 40кВА.

Как указали в Минэнерго, оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского союза.

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