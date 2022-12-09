Норвегия ввела потолок цен на нефть из России 9.12.2022, 5:07

Целью этой меры является уменьшение способности РФ финансировать войну в Украине.

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель в рамках санкций. Об этом сообщается на сайте МИД страны в четверг, 8 декабря.

Указано, что целью этой меры является сокращение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны и уменьшение ее способности финансировать войну в Украине, что нарушает международное право.

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников», – заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

В релизе отмечается, что запрет на ввоз, покупку и транзит российской нефти через Норвегию в ЕС и третьи страны уже был введен 5 декабря.

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