«Кадыровцы» скрылись с территории Запорожской АЭС перед приездом туда Соловьева 9.12.2022, 8:15

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Россия готовит провокацию?

«Кадыровцы» спешно покинули Запорожскую атомную электростанцию из-за приезда комиссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне пытаются в очередной раз показать шоу перед комиссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому вывозят за пределы станции ее наиболее одиозных «защитников».

«Именно «защитой» захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники», – говорится в сообщении Центра.

На станцию прибыл один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать «нужную картинку» — возможное «отступление» россиян со станции.

Центр отмечает, что ранее, во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ, россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город к моменту его освобождения.

Кроме того, «Энергоатом» сообщил, что российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО «Град».

По мнению «Энергоатома», оккупанты могут готовиться к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности, городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь «прикрытием» энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

На фоне возможной провокации «Энергоатом» обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и в очередной раз призвал создать зону безопасности внутри и вокруг станции при полной демилитаризации и деоккупации.

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