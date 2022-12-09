Politico назвало оружие, которым Украина ударила по авиабазам РФ 1 9.12.2022, 8:20

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Раскрыты детали дерзкой операции.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью при помощи модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141.

Об этом сообщает Politico.

При нападении, произошедшем 5 декабря, были убиты три российских военнослужащих и, согласно неподтвержденным данным, повреждены два стратегических бомбардировщика.

О том, что эту атаку совершили именно при помощи советских беспилотников, заявило российское министерство обороны. А поддерживающие армию РФ блогеры и журналисты уточняли, что речь идет об аппаратах Ту-141 «Стриж», которые были созданы в 1960-х годах и предназначались для разведки.

Теперь эту версию в интервью Politico подтвердили два неназванных украинских источника, знакомых с деталями операции. По их сообщению, беспилотники были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям – в то время, как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине у Ирана.

«Главным фактором успеха была неожиданность, - цитирует Politico одного из своих украинских собеседников, работающего в украинских правительственных структурах. – Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут к этому готовы».

По данным источников, технологии, примененные для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или какими-либо другими западными странами.

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на российских авиабазах «Энгельс» и «Дягилево» на окраине Рязани.

После чего журналисты опубликовали первые спутниковые снимки «Дягилево» после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.

При этом уже вчера были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых отмечено, что с российской авиабазы исчез поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

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