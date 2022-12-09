Обострение на Балканах: спецназ Косово вошел в сербский регион
- 9.12.2022, 8:24
- 3,842
Военные въехали в Северную Митровицу на бронеавтомобилях.
На территорию муниципалитета Северная Митровица зашли более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Такие меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах.
Об этом сообщает Kosovo-Online.
Издание сообщает, что силовики заблокировали весь муниципалитет, где проживают преимущественно сербы. Они объясняют свои действия необходимостью обеспечить безопасность. Обстановка в муниципалитете остается спокойной, но напряженной.
Рост числа правоохранителей в северных муниципалитетах происходит на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной стал бойкот косовских властей от партии «Сербский список», сотрудничающей с Белградом.
Отметим, что если на выборах победят сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной, Сербия ослабит свое влияние на северные регионы Косово.
Напомним, что Сербия и Косово при европейском посредничестве договорились по соглашению по автомобильным номерам во избежание возможной эскалации в приграничных районах.
До этого стороны провалили переговоры по ситуации с автомобильными номерами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности задействовать миссию KFOR для обеспечения порядка на границе Сербии и Косово.