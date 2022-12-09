Блинкен: Путин изменил стратегию в войне с Украиной
- 9.12.2022, 8:28
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Но это не принесет успеха Кремлю.
Президент России Владимир Путин изменил стратегию в войне против Украины: ракетными ударами по инфраструктурным объектам он пытается сломить украинский народ, но не добьется успеха в этом.
Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон намерен оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.
Накануне глава Госдепа заверил, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе не утратила своей силы. Она по-прежнему остается мощной, подчеркнул шеф американской дипломатии.
Госсекретарь добавил, что администрация президента США намерена активно поддерживать коммуникацию с американским народом по вопросам внешней политики, в том числе через избранных конгрессменов.
По словам Блинкена, никакие внешнеполитические усилия не могут быть эффективно поддержаны без информированного согласия американцев.