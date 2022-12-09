«Это позор»: российский пропагандист рассказал, что произошло с Гиркиным на фронте 6 9.12.2022, 8:36

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Игорь Гиркин

Разложение российской армии идет полным ходом.

Появляется новая информация о том, что произошло с бывшим офицером российских спецслужб Игорем Стрелковым-Гиркиным, который ранее ушел на фронт, однако накануне внезапно со скандалом вернулся в Москву после увольнения из армии.

Российский военный пропагандист Юрий Котенок в своем телеграм-канале сообщил, что российское командование поступило с Гиркиным по-свински, а ситуация обернулась для России новым позором.

«Гиркин вернулся с Донбасса, о чем доложил своим читателям. По моим данным, поступили с ним по-свински», - пишет он.

Выяснилось, что наемник приехал добровольцем на войну, после чего его предварительно назначили на должность в одно из подразделений. Все это время Гиркин служил, организовал поставки, подбадривал мобилизованных, однако через полтора месяца оказалось, что его давным-давно уволили задним числом из расчета «как бы чего не вышло».

«Это позор. Обычно уволенные таким постыдным образом узнают о случившемся, когда приходят за зарплатой, а им говорят: «Вы окошком ошиблись», - пишет российский пропагандист, знакомый с ситуацией.

Более того, по его словам, аналогично поступают и с другими российскими «добровольцами», которых просто выбрасывают из армии за попытки помешать «пилить» деньги армии на фронте. Котенок утверждает, что развал и разложение российской армии идут полным ходом.

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