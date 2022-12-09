Бывшего политзаключенного Илью Миронова снова задержали 9.12.2022, 8:45

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Илья Миронов

Перед этим фигуранта «дела Зельцера» вызвали в РОВД на «профилактическую беседу».

По информации правозащитников «Весны», вчера вечером снова был задержан гомельчанин Илья Миронов. Это случилось, когда он пошел в РОВД на профилактическую беседу. Причины пока выясняются.

Илью уже задерживали в середине ноября. Тогда его отправили за решетку на 5 суток за «распространение экстремистских материалов» (19.11 КоАП) — якобы за подписку на «экстремистский» канал.

А в октябре бывшего политзаключенного приговорили к 1,5 года колонии по «делу Зельцера». За решеткой его продержали более года и весь срок за это время он уже отбыл в СИЗО, поэтому его освободили в зале суда.

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