ВСУ громят армию РФ на Донбассе: эпическая битва достигла перелома 9.12.2022, 8:59

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Фота: defence24.com

Россия решила пойти ва-банк.

Германия пообещала передать Украине немецкие танки Leopard 2. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу этих танков ВСУ. Даже самый легкий Leopard 2 весит на десять тонн тяжелее, чем российские или украинские танки Т-72. Брони больше, экипаж немецкой машины лучше защищен. Не в последнюю очередь из-за расположения боекомплекта. Начиная с 1980-х годов в «Леопардах» снаряды к 120-миллиметровой пушке перенесли подальше от людей.

«Леопарды» могут вести огонь из укрытия или не менее результативно стрелять на ходу. По какому бы рельефу ни двигался танк, пушка будет следить за целью. Причем сделает это с максимальной плавностью. Немецкие «Леопарды» станут первыми несоветскими танками в арсенале ВСУ. Почему это лучше, чем если бы Украине поставили, например, американские Abrams? Дело в том, что «Леопарды» уже много лет стоят на вооружении немецкой и, что еще важнее для Киева, польской армии. Там есть вся инфраструктура для обслуживания этих танков. Надо только перевезти их через границу. Вашингтон согласен, что именно «Леопарды» должны в первую очередь получить в ВСУ.

«Это подтвердили и во время моего визита в Вашингтон во всех моих дискуссиях: и в Госдепартаменте, и в Конгрессе, и в Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава оборонного комитета Бундестага.

В своем твите глава оборонного комитета Бундестага ссылается на публикацию издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным журналистов, только из запасов компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия может поставить Украине 80 «Леопардов» в ближайшее время. Еще 30 штук используют в центре боевой подготовки Бундесвера для обозначения танков противника. Их могут заменить советские танки из украинских запасов.

Ситуацию в эфире «Настоящего Времени» прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

– Германия пока однозначно не заявила о поставке танков Leopard в Украину, но такие переговоры ведутся. Как скоро, зная опыт с поставками другого вооружения Берлином, могут первые «Леопарды» оказаться в Украине?

– Я думаю, что это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В принципе Германия показывала как образец затягивания поставок, так и образец их быстрой передачи. Поэтому все будет зависеть от политической обстановки в мире и особенно от обстановки на линии фронта в Украине. Это, наверное, будет главной составляющей скорости передачи машин.

– Мы видим, что эти танки – супертехнологичное вооружение. Нужно ли будет украинской стороне переучивать свои экипажи? К примеру, заново налаживать ремонт и обслуживание, и вообще какого калибра снаряды будут нужны?

– У него свой снаряд калибра 120 миллиметров. Вопрос в том, какой версии они передадут нам эти танки. Если А4, то эта версия не сильно отличается. Она не настолько высокотехнологична, чтобы длительное время обучать экипажи. Конечно же, если бы передавали версию А7, то тут да, я согласен, что обучение экипажа заняло бы больше времени. А так А4 – самая распространенная версия. Если мы самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze освоили за четыре недели, то Leopard, я думаю, тем более освоим.

– А почему раньше не соглашались поставлять Украине танки несоветской разработки? Что изменилось?

– Я думаю, изменилась сама ситуация по наличию советских танков и стран, желающих их поставить Украине. Приоритет отдавался образцам советского вооружения, чтобы уменьшить время на подготовку экипажей. Сейчас запасы советского вооружения, видимо, начинают истощаться. Плюс надо дать, как писал в своей статье наш главнокомандующий, паритетное вооружение, которое технологически было бы либо такое же, либо лучше, чем у Российской Федерации.

– Известно ли вам, будут ли другие страны передавать Украине какое-то еще новое вооружение, помимо этих танков?

– На сегодняшний день, скорее всего, нет. Уже вся линейка вооружений идет в Украину. Вопрос только в количестве. В количественном отношении, я думаю, что-то будет меняться: и поставки особенно артиллерии, и боевых бронированных машин, и танков. Будем считать, что Leopard – это будет первая ласточка в плане и количества машин. Восемьдесят – это два батальона, они не сделают большой погоды. Если бы их было несколько сотен, тогда да, это могло бы стать решающей чертой на каком-то из оперативных направлений.

– Хочется вас еще спросить о боевых дронах. Мы видели последние удары по территории России. Издание Financial Times со ссылкой на свои источники в украинском правительстве говорит, что это были украинские беспилотники, которые создавались совместно государством и частным бизнесом. Как вы считаете?

– Вполне возможно. Тут две версии можно рассмотреть. Во-первых, то, что это Украина – первая версия. И у нас есть варианты: старые советские типа Ту-141, либо это новые украинские беспилотники, как государственного исполнения, так и частными компаниями исполненные. Но, с другой стороны, я бы не исключал версию провокации внутри Российской Федерации. До сих пор же неизвестно, кто ударил по Крымскому мосту и чем ударили.

– А если это провокация, то в чем был ее смысл?

– Смысл в том, чтобы убедить Путина не продолжать эту войну. Кстати, в генеральном штабе там есть целая фронда среди генералов, которые являются сторонниками того, чтобы вывести остатки более или менее боеспособных частей из Украины и тем самым сохранить хотя бы частично Вооруженные силы России для решения других оперативных задач.

– Я правильно вас понимаю, что вы имеете в виду провокацию, которую могли совершить российские генералы в тайне от администрации президента?

– Как вариант, да.

– Допустим, что это была провокация. Есть ли какие-то результаты сейчас?

– Результаты есть. Путин напуган, проводит постоянные заседания Совета безопасности Российской Федерации, и они решают, что делать дальше. Плюс в окружении Путина смятение, и мы с вами слышим о том, что элиты и окружение Путина начинают готовить себе запасные аэродромы. А это значит, что власть шатается.

– А ход войны, после всего, что вы сейчас сказали, уже переломлен?

– Ход войны на пике своего перелома. Судя по тому, что на Донецком направлении Россия пошла ва-банк: «мы умрем, или победим» – вот это и будет окончательным переломом в войне. Исход битвы за тот же Бахмут, Авдеевку, исход битвы за Донбасс – эпическая битва, о которой мы говорили, что она должна была начаться в апреле. Она тогда и началась. Вот сейчас она подходит к своему логическому завершению. И от исхода этого сражения на Донбассе будет зависеть дальнейший ход событий.

– Сейчас Украина создает новые беспилотники. Об этом сегодня заявил министр обороны Украины. Помимо этого, мы видим эти последние атаки. Может ли Россия предпринять попытку новых массированных обстрелов? Или какой будет ответ?

– А вот с ответом уже очень сложно для Российской Федерации. Судя по тому, что стратегические бомбардировщики начали исчезать с этих аэродромов и перемещаться за полярный круг в район Мурманска, то я так понимаю, количество ракет в одновременном залпе может резко уменьшиться. А это говорит о том, что если залп из семидесяти ракет не приносит зримого эффекта, то залп, допустим, из 20-30 ракет вообще будет не о чем.

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