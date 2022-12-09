Российская армия развернула в Беларуси пушки «Гиацинт-Б» 2 9.12.2022, 9:10

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Фото: Минобороны РФ

Стрельбы проводятся в дневное и ночное время.

Российские военные продолжают «тренироваться» на белорусских полигонах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигоне в Беларуси военнослужащие подразделений ЗВО выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт-Б», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь».

«Занятия проводятся в дневное и ночное время. Военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия, водят боевые машины, проходят психологическую полосу препятствий и изучают тактическую медицину», — добавили в российском ведомстве.

Накануне Минобороны РФ также показало тренировку своих солдат в Беларуси. На видео попала БМП с флагом самопровозглашенной «ДНР».

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