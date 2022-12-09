Спикер парламента Казахстана поставил на место российского посла Бородавкина 1 9.12.2022, 9:17

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Ерлан Кошанов

Ерлан Кошанов напомнил россиянину о его «статусе».

Посол России Алексей Бородавкин заявил о «проявлении в Казахстане националистических тенденций». Вмешиваясь во внутренние дела независимой страны, «дипломат» заявил, что «радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские».

Вероятно, речь идет об отказе от использования в повседневной жизни русского языка и подобных «нарушениях». Он предложил казахстанским властям помощь Кремля в пресечении «всякого рода экстремистских националистических выступлений».

На это спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов заявил, что слова посла не соответствуют его статусу.

«Он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Ксенофобия есть и в России, и в других странах», – ответил Кошанов.

Спикер мажилиса также намекнул послу РФ, что подобные вмешательства во внутреннюю политику Казахстана отразятся на отношениях двух стран.

Кремль сейчас крайне не заинтересован в потере связей с Астаной, которая в последнее время все больше дистанцируется от токсичных связей с РФ.

Однако Казахстан также предельно внимателен к «сигналам» со стороны РФ, которая в любой момент может напасть на страну.

Ранее казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев жестко ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о «поднимающем в республике голову национализме».

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать?», – заявил бизнесмен.

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