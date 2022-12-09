«Хочешь сгущенку — бери ящик рыбы из Салехарда» 1 9.12.2022, 9:51

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На минском «Экспобеле» перед Новым годом происходят необычные вещи.

Издание «Салідарнасць» отправилось на популярный столичный рынок «Экспобеле», где стало свидетелем предновогоднего ажиотажа при новых обстоятельствах.

«Есть Россия, есть Китай, Китай лучше, но дороже»

Вещевой павильон «Экспобела» в эти дни напоминает большой игрушечный магазин. И в нем наиболее отчетливо выделяются две категории покупателей: те, кто пришел выбрать подарки детям, и те, кто сразу пришел с детьми.

Последние, очевидно, уже на месте поняли опрометчивость своего поступка. Не каждый ребенок способен выдержать испытание растянувшимися на десятки метров многоярусными стеллажами с игрушками.

— Маша, мы тебе сейчас ничего покупать не будем, Дед Мороз принесет.

— Нет, — категорически не согласна Маша примерно лет 4-5.

— Выбирай — или Дед Мороз, или ничего! — ставят ультиматум родители.

— Доченька, ты уже большая, тебе 11 лет, я тебе дам настоящий пылесос дома, и машину стиральную разрешу заполнить вещами, — тщетно уговаривает женщина девочку, уже выбравшую пару коробок игрушечной техники.

В трендах этого Нового года, можно сказать, классика: каждый третий идет к выходу с тюбингами, каждый второй — с коробкой LEGO. И если тюбинги нынче такие же, как и прежде, то в топе конструкторов — радиоуправляемые модели с пультом и даже с со специальной программой управления с мобильного.

Правда, злые языки поговаривают, что программа, как и производитель, китайская, потому не адаптирована ни к телефонам в наших широтах, ни, само собой, к языку их владельцев. Но это не мешает почти всем продавцам причислять «управление с телефона» к основным преимуществам игрушки.

Светящиеся и двигающиеся машины и роботы-трансформеры стоят дороже тех, которые просто по старинке собираются и все, — в среднем 80-100 р. Наиболее настойчивые могут найти и за 60 р., а наиболее взыскательные — за 160 р.

— Конечно, у нас дешевле, чем в интернете, интернетчики сами у нас покупают, — убеждает очередного покупателя конструктора продавец.

На вопрос о том, насколько хорошо идет торг в этом году, отвечает: неплохо, но конкуренция слишком большая. И глядя на преимущественное количество игрушечных киосков, сплошь уставленных коробками LEGO, с ним сложно не согласиться.

Однако нельзя сказать, что здесь пустуют другие магазины. Люди несут стопки новогодних колпаков, рулоны красочной упаковочной бумаги, выбирают елочные игрушки.

Надо сказать, что цены на этом рынке, где торгуют и в розницу, и оптом, отличаются от цен на соответствующую продукцию и в обычных, и в онлайн-магазинах.

Самые простенькие конструкторы можно купить за 5-10 р., искусственные елки — от 10 р., наборы елочных игрушек — от 5 р., за 5 м гирлянды просят 5 р., а за 10 м — 10 р., теплые стельки, которые далее расходятся по всем подземным переходам, здесь продаются сразу набором — 9 пар за 10 р.

Тюбинги, а некоторые закупают их сразу на всю семью, в крытом павильоне стоят от 65 р., у немногочисленных продавцов, оставшихся на улице, — от 40 р. Удобные нынче санки с колесиками можно купить за 120 р.

А вот Z-патриотических игрушек очень мало и размещают их далеко не на центральных стендах, а где-то внизу, прямо на полу.

— Давай возьмём эти — такие, как в детстве, — предлагает мужчина спутнице набор елочных игрушек за 10 р.

— Ого, какая винтовка! Это мне застрелиться, — шутя, расплачивается бабушка за огромный набор «Снайпер».

Безусловно, дети, которые приводят на такие мероприятия не родителей, а бабушек-дедушек, чувствуют себя гораздо комфортнее.

— Мне надо купить платье «принцессы», — безапелляционно заявляет девочка лет 7-8 бабушке с дедушкой, решительно заходя в магазин праздничных нарядов.

— Смотри, какой антистресс! — показывает мужчина жене популярную игрушку.

— Анти-что?

— Продавец сказала, нужно вот так крутить, это от стресса.

— Это надо старшему внуку подарить — от родителей.

— Мне хочется как-то побольше, — выбирает женщина себе в подарок кошелек.

— У вас денег больше стало? — не может сдержать любопытства продавец.

Многие взрослые, судя по очередям в примерочные практически в каждом магазинчике, тоже решили подарить себе что-то на праздник. Меряют джинсы, пальто, обувь.

К слову, в среднем зимние пальто стоят 120 р., «фабричный Китай», как говорят продавцы, — от 170 р. При этом все готовы отдать дешевле.

— Сапоги нового завоза, — рекламирует продавец.

На вопрос «откуда?» искренне удивляется: « Конечно, из Китая. Весь рынок из Китая. Если где-то увидите «Польшу», то цены будут просто космическими. Съездить туда и купить дешевле».

Зимние ботинки из искусственной кожи с искусственным мехом на «Экспобеле» предлагают от 90 р. за пару, сапоги — в среднем за 140-150 р.

— Чемоданы только получили, — выставляет новый товар еще один продавец. — Есть Россия, есть Китай, Китай лучше, но дороже.

Надо сказать, торговля в этом павильоне идет гораздо оживленнее, чем в том, где предлагают брендовые вещи и где продаются те самые польские сапоги «по космическим ценам».

На вопрос, не собираются ли продавцы прекращать работу в связи с нововведениями для ИП в следующем году, все отвечают отрицательно.

— Конечно, мы останемся, жить-то надо, — поясняет одна из работниц.

«Как чьи подарки? «Рошен», конечно, ой, простите, по привычке сказала»

В продуктовом павильоне наблюдаются две очереди: в обменник и за яйцами.

— У нас все белорусское, пока российское брать не заставляют, — объясняют покупателю продавщицы за одной из молочных витрин, рекламируя отечественных производителей.

Правда, после уточняют, что все-таки «Беллакт», с которым россияне рассчитываются по бартеру, попросил о небольшой услуге — продать яркие пакетики с сырными чипсами.

Продавцы рогачевской продукции делятся тем, что, кроме привычной «молочки», теперь им приходится искать и покупателей рыбы.

— С Рогачевским комбинатом рассчитываются рыбой, вот он нам и выставляет условие: хочешь сгущёнку — бери ящик рыбы из Салехарда. Хорошо хоть не из Карелии, все-таки в Сибири рыбы больше чем людей, и она действительно хорошая, — со знанием дела поясняет продавец.

Надо отметить, что на этом рынке, как и на остальных, ассортимент молочной продукции заметно отличается от магазинного.

— Все это разнообразие в магазины никто не хочет давать, там отсрочка реализации. Один «Савушкин» всем раздает на таких условиях (в чем, кстати, легко убедиться в большинстве магазинов). Нам так не дают, у нас «утром деньги — вечером стулья», — жалуются продавцы.

Опять же, по их словам, и россияне готовы рассчитываться за белорусскую продукцию сразу, правда, не всегда деньгами. Тем не менее, производители отправляют в Россию продукцию, очевидно, полагая, что все-таки бартер сегодня лучше, чем неизвестность завтра.

А среди причин, из-за которых не везде можно найти молочные напитки в ассортименте, называют все то же отсутствие упаковки Тетра Пак, жаловаться на которое начали еще в марте.

— На многих предприятиях проблема с упаковкой, — поясняют продавцы. — Раньше ее покупали в Украине, а после начала военных действий больше не могут.

Пока на прилавках можно встретить молочную продукцию в коробках, окрашенных только с одной стороны.

Интересно, что фрукты и овощи на этом рынке дороже, чем в магазинах. Причем существенно дороже не только экзотические питахайя и маракуйя, которые здесь стоят 100 р. за 1 кг.

Цены на хурму начинаются от 6,5р., мандарины — от 7,5 р., но есть и по 13 р., груши и гранаты — от 9,5р., огурцы — от 9,5 р., помидоры — от 10 р.

Торговля сладостями, которая в эти дни приобретает особое значение, по сравнению с прошлым годом претерпела кардинальные изменения.

В небольшом количестве сейчас на «Экспобеле» можно найти немецкий шоколад примерно в два раза дороже, чем в Европе. Так, шоколадки Milka (200 г) стоят 13 р., Choceur и Edeka (200 г) — 10-12 р. Появилось больше сортов российского Бабаевского шоколада.

И вообще, конечно, появилось больше разных российских производителей. Но даже все вместе они не могут перекрыть огромный ассортимент европейских и украинских сладостей, которыми были заполнены все рынки Беларуси еще пару лет назад.

К отсутствию любимых конфет до сих пор не могут привыкнуть ни покупатели, ни продавцы.

— Как чьи подарки? «Рошен», конечно, — машинально отвечает продавщица, но тут же поправляется: «Ой, простите, по привычке сказала. Сборка российских фабрик».

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