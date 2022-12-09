СМИ: Алла Пугачева вернется в Россию 2 9.12.2022, 9:57

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Алла Пугачева

Но ненадолго.

Российские СМИ распространяют информацию, что певица Алла Пугачева, преследуемая в России вместе с мужем Максимом Галкиным, собирается приехать на родину на новогодние праздники. Об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура, сообщает news.ru.

«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет», — утверждает он.

При этом Калатура уточнил, что Пугачева «любит Россию». Напомним, саму страну в своих постах Примадонна не критикует, но она беспощадно «разносит» кремлевский режим и его приспешников, поддерживающих войну против Украины.

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