Второй фронт: большая часть армии Лукашенко будет сразу же перебита 1 9.12.2022, 10:05

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Кремль уже не сможет защитить диктатора.

В субботу 3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу посетил Минск, где провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение от 1997 года между Беларусью и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной области.

В чем именно заключалась цель визита Сергея Шойгу, пока неясно. Но в СМИ продолжает циркулировать версия, что Лукашенко отбивается от попыток Москвы напрямую задействовать белорусскую армию в войне против Украины.

Экс-сотрудник МИД Беларуси, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин в комментарии udf отметил, что Кремль в случае необходимости получит от белорусского режима все, что нужно.

«Уверен, что если Путину нужно будет вступление белорусской армии в войну, если для него это будет важнейшим вопросом, определяющим результат войны, он сможет найти инструменты принуждения к лояльности в отношении Лукашенко – экономические, политические, информационные, военные. Россия может «задушить» Лукашенко и очень быстро», – считает Слюнькин.

По его мнению, сегодня не только белорусскому режиму, но и России гораздо удобнее, чтобы ее войска формально не участвовали в войне.

«Если это произойдет, бОльшая часть белорусской армии будет убита (профессионалов там всего 10-15 тысяч), общество будет недовольно и будут ослаблены защитные механизмы режима Лукашенко. Таким образом Путин в перспективе может получить второй фронт – и по внутри белорусским причинам, и по внешним. Украинцы станут обстреливать белорусскую территорию, аэродромы и пусковые установки, места скопления солдат. То есть Путину нужно будет потом еще и Лукашенко защищать», – считает Слюнькин.

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