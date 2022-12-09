В Ростове безумная россиянка набросилась на новогоднюю инсталляцию 1 9.12.2022, 10:10

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Женщина увидела в ней цвета украинского флага.

Граждане России начинают вести себя неадекватно, когда видят цвета флага Украины: то ли от страха перед всем украинским, то ли от «патриотических» чувств. В Ростове-на-Дону женщину разозлила новогодняя инсталляция.

Видео с возмущенной россиянкой опубликовали в телеграмм-канале «Двач».

В российском городе Ростов-на-Дону готовятся к Новому году: там хотели установить новогоднюю инсталляцию, сделанную в цветах местной символики, которая частично совпадает с государственным флагом Украины.

Это увидела женщина и начала записывать видео с жалобами и возмущениями: «Люди, посмотрите на это позорище». Она подошла к мужчине, который занимался установкой, и заявила, что он таким образом не поддерживает российских оккупантов.

После распространения видео в городе все же убрали эту новогоднюю инсталляцию. Однако некоторые комментаторы поинтересовались, почему она до сих пор не начала возмущаться из-за цвета эмблемы ростовского футбольного клуба - синего и желтого.

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