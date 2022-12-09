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На стройке в «Минск-Мире» произошел пожар

  • 9.12.2022, 10:26
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На стройке в «Минск-Мире» произошел пожар

Пламя и большой столб дыма заметили ночью.

Сегодня, около 2 часов ночи, на строящемся объекте в «Минск-Мире» произошел пожар. Судя по видео, которое прислал в редакцию читатель onliner.by, площадь загорания была небольшой. Ее «компенсировал» приличных размеров столб дыма, «выползающего» из окна здания.

«Когда заметил огонь, позвонил в 101, но на инцидент уже выехали (кто-то другой сообщил). Потушили его в 2:20», — рассказал очевидец.

Подробнее о случившемся поведали в МЧС. Оказалось, ночью загорелась пластиковая опалубка на строящемся гараже-стоянке. К счастью, пламя повредило только ее и ничего кроме. Причина пожара устанавливается.

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