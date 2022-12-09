Еще один масштабный пожар в России: горит крупный завод в Барнауле 9 9.12.2022, 11:10

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Огонь настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.

В российском Барнауле Алтайского края вспыхнул масштабный пожар. Горит производственное предприятие по изготовлению шин, огонь настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

«Пожар произошел в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле. К тушению привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров», - пишут российские издания.

По информации росСМИ, уже привлечены к тушению огня 110 человек и 33 единицы техники. Кроме того, было принято решение о наращивании группировки спасателей.

«На место происшествия прибыл пожарный поезд. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет», - пишут СМИ.

Известно, что сначала пожар произошел в одном из цехов завода по производству шин. Но пока пожарные прибыли на место, огонь уже охватил четырехэтажное здание, и продолжил распространяться дальше.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Также стало известно, что предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

Напомним, что сегодня в России также вспыхнул масштабный пожар и в Подмосковье. Загорелся торговый центр «МегаХимки». Площадь пожара охватила около 17 000 квадратных метров, и ему было присвоено 4 (из пяти) уровень сложности.

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