Классическая ловушка: ВСУ заманили армию РФ под Бахмутом 2 9.12.2022, 11:12

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Развязка может быть для оккупантов неожиданной.

Уже полгода оккупационная армия РФ, неся тяжелейшие потери, пытается прорвать фронт на Бахмутском направлении. Там россияне тратят впустую свою огневую мощь и живую силу.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал российский историк Дмитрий Чернышевский.

Он подчеркнул, что Бахмутское направление не имеет никакой серьезной перспективы. Даже если российские войска возьмут этот город, который разрушают огневым валом, впереди тупик.

«Битва за Бахмут - классическая ловушка. Она абсолютна бессмысленна. Но бьются лбом об этот Бахмут уже 6 месяцев, а последние 2 месяца это непрерывные штурмы. Бьют из принципа: «А мы все равно его захватим!» - Ну захватят. А дальше Краматорск. А до него еще дойти надо. И там тоже мощнейшими укреплениями опутано еще с 2014 года. Пробивать они этот Краматорск будут еще год, и не пробьют», - рассказал Чернышевский.

Он уточнил, что именно под Бахмутом российская армия добивает свой наступательный потенциал.

«Захват Бахмута ничего не решает. То, что Россия попалась в эту ловушку, пошла на принцип, играет на руку украинскому командованию. Они опять заманили российскую армию в битву на своих условиях там, где нельзя развить успех. Даже если они займут развалины Бахмута, это ничего не даст, как не дало взятие Лисичанска и Северодонецка. Сейчас Украина намерена освободить эти города ударом не через реку, а обойдя с севера. То же самое будет с Бахмутом», - рассказал российский историк.

И пока российская армия расшибает себе лоб штурмом Бахмута, ВСУ готовят большое контрнаступление. И сдержать его российской армии, скорее всего, не удастся, так как силы к тому времени будут исчерпаны.

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