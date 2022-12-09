За «оскорбление Лукашенко» минчанина осудили на год колонии 1 9.12.2022, 11:22

1,446

Его мобильный телефон забрали в «доход государства».

Суд Партизанского района Минска 5 ноября завершил разбирательство по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя столицы Вадима Калинина. Его обвинили в «оскорблении Лукашенко» по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Судебный процесс вела судья Наталья Дедкова.

Согласно предъявленному обвинению, Вадим Калинин в феврале 2022 года, «используя свой мобильный телефон Xiaomi Redmi 6А, оставил в социальной сети Instagram под публикацией аккаунта minsk_news с изображением Лукашенко комментарий оскорбительного характера в его адрес».

Суд назначил Калинину наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Сообщается, что его мобильный телефон забрали в «доход государства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».