Минск против Москвы: сколько стоят продукты в двух городах 9.12.2022, 11:26

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Разница в ценах способна удивить.

Многие годы россияне, особенно москвичи, приезжали в Беларусь на шопинг — в последнее время он стал особенно популярен. В основном речь идет об ушедших из России брендах, но закупаются у нас и продовольствием. Портал Tochka.by решил сравнить цены на одни и те же популярные продукты питания в Минске и Москве и выяснить, где можно сэкономить на ежедневных тратах. Все оказалось не так, как можно было ожидать.

В Минске посетили супермаркет «Евроопт», а в Москве — «Перекресток». Стоимость продуктов в российской столице перевели в белорусские рубли исходя из актуальных курсов валют Национального банка. Продуктовые корзины в обоих городах собрали без учета скидок и дисконта по картам лояльности, то есть учитывали только неакционный товар с максимально низкой стоимостью.

Самая дешевая картошка в московском супермаркете стоит 1,06 бел. рубля за кило (26,90 российского), в минском магазине — 92 копейки.

Лук в Москве стоит 98 копеек по курсу (24,90 рос. рубля), однако купить его придется в трехкилограммовой сетке. В Минске кило лука на развес — 1,55 рубля.

В московском супермаркете свежий болгарский перец дешевле (а наименований больше): 11,05 бел. рубля (279,90 российского) за кило против 13,99 бел. рубля в Минске.

Килограмм томатов в Минске стоит 6,89 бел. руб., а в Москве — 5,12 бел. руб. (129,90 рос. руб.). Огурцы в российской столице также дешевле — 5,91 бел. руб. (149,90 рос. руб.) против 7,79 бел. руб.

Отечественные яблоки в Минске дешевле: 1,92 бел. руб. против 3,15 бел. руб. (79,90 рос. руб.).

А в РФ дешевле импортные бананы — 3,35 бел. руб. (84,90 рос. руб.) против 4,99 бел. руб. в Минске.

В Минске бутылка ультрапастеризованного молока жирностью 3,2% стоит 1,88 бел. руб. (0,93 литра), а в Москве — 2,76 бел. руб. (0,97 л) в пересчете.

Сливочное масло в Минске дешевле почти в два раза: 3,84 бел. руб. за 180 граммов против 6,91 бел. руб. (174,99 рос. руб.).

Сыр «Российский» 50%-й жирности в «Евроопте» стоит 19,98 бел. руб., а в «Перекрестке» — 23,65 бел. руб. (599 рос. руб.).

Килограмм куриного филе в Минске стоит 11,97 бел. руб., а в «Перекрестке» — 13,82 бел. руб. (349,99 рос. руб.).

Свиной фарш в минском магазине стоит 10,99 бел. руб. за кило, а в московском — 12,99 бел. руб. (329 рос. руб.).

Минтай в «Евроопте» стоит 6,79 бел. руб. за килограмм, а в «Перекрестке» — 7,89 бел. руб. (200 рос. руб.).

Мука в Москве дешевле, чем в Минске: 2,21 бел. руб. (56.99 рос. руб.) против 2,80 бел. руб.

Зато макароны, причем российского производителя, доступнее в Беларуси: 2,26 бел. руб. против 2,6 бел. руб. (65,99 рос. руб.). Однако в Минске Makfa продается в 400-граммовых упаковках, а в Москве — по 450 граммов.

Ржаной хлеб в минском «Евроопте» стоит 1,01 бел. руб. за 450 граммов. В московском «Перекрестке» 320-граммовая упаковка ржаного хлеба — 1,1 бел. руб. (27,99 рос. руб.).

Итого в продуктовой корзине собрали 18 наименований базовых товаров. В целом в Минске она дешевле: в «Евроопте» товары обойдутся в 104,55 бел. руб., а в «Перекрестке» — в 110,66 бел. руб. Разница получилась не столь значительной, как можно было предполагать изначально: всего 6,11 бел. руб., или 5,8%.

Но что насчет уровня доходов населения? Средняя номинальная заработная плата жителей Минска (без вычета налога и взноса в пенсионный фонд) в октябре составила 2227 бел. руб., по данным Белстата.

В Москве статистику по заработкам населения публикует Росстат. По информации за сентябрь (последние данные), средний номинальный заработок москвича составил 113 895 российских рублей (примерно 4481 бел. руб. по курсу НБРБ).

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