Из 20 в живых остался один: пленный зэк из ЧВК «Вагнера» рассказал о «кидалове» от командования 9.12.2022, 11:42

4,190

Убегающую группу на горе накрыл минометный обстрел ВСУ.

Боевики частной военной компании «Вагнер» российского бизнесмена Евгения Пригожина вербуют на войну против Украины заключенных даже под видом отправки на лечение. На самом же деле новоиспеченных солдат командование сразу бросает в бой, а само убегает.

Об этом рассказал зек-оккупант, которому единственному удалось выжить из группы 20 человек и еще попасть в плен к украинским воинам. Его признание опубликовал Telegram-канал «СтратКом ВСУ».

«Еще один «пригожинский герой» – зек-«вагнеровец», который повел себя на басни «повара» и ушел на фронт. Но это не курорт и даже не спокойная жизнь на шконках в зоне, здесь нужно воевать против ВСУ», – прокомментировали в сети.

На кадрах предстает оккупант Михаил с позывным «Морко» – он лежит на кровати, на глазах у него защитная маска, раны на шее залеплены пластырем. Жалуется, что командир загнал его с группой солдат на позиции, сказал держать оборону, а сам ушел.

По его словам, после этого пятеро новоиспеченных «вагнеровцев» вместе с рацией сбежали на другую позицию, поэтому он с двумя товарищами остался без связи. Они решили перебежать в другую лесополосу, как по тому месту начался минометный обстрел со стороны ВСУ, который разнес все окопы.

«Мы спускаемся с горы, кричу своим: «Москва, эвакуация, помогайте!». Все молчат, никакой помощи. Я потерял много крови. Вижу, двое идут, говорю: «Мальчики, помогите!» Это были украинские военные, они помогли мне подняться, так я попал в плен», – рассказал захватчик.

По его словам, всего их группа насчитывала 20 человек, из которых, вероятно, только он и остался жив. Товарищи, с которым убегал, точно стали «200-ми»: одного расстреляло на горе, другой истек кровью под ней.

Выжив и оказавшись в безопасности в плену, оккупант решил обратиться к арестантам на родине и призвать их не присоединяться к рядам ЧВК «повара» Путина.

«Не делайте этого, потому что половина того, что вам рассказывают, это просто ложь. Меня обманули с лечением», – заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».