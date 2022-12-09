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Ученые выяснили, что нецензурные слова на разных языках имеют одно общее свойство

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  • 9.12.2022, 11:49
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Ученые выяснили, что нецензурные слова на разных языках имеют одно общее свойство

Удивительное открытие.

Исследователи обратили внимание на то, что в бранных словах на разных языках действуют одни и те же фонетические законы.

Шири Лев-Ари и Райан Маккей из Лондонского университета попросили 20 человек, свободно говорящих на пяти далеких друг от друга языках, назвать как можно больше ругательств, пишет sciencealert.com.

После удаления повторов, вариаций и расистских оскорблений исследователи остановились на 34 нецензурных словах и фразах на иврите, 14 на хинди, 14 на венгерском, 17 на корейском и 26 на русском.

Авторы исследования отметили, что обсценные слова не имели аппроксимантов (щелевых сонорных согласных звуков). Это звуки, которые образуются когда губы, зубы, небо или язык приближаются друг к другу без контакта. Например, «у» в слове «yes», звуке «r» в «run» или звуке «w» в «war».

Отсутствие аппроксимантов заставляет бранные слова звучать резко и грубо, что достаточно показательно.

Психологи объяснили свое открытие звуковым символизмом. Это идея, которая заключается в том, что звуки и их сочетания способны вызвать некую универсальную когнитивную реакцию вне зависимости от языка, на котором они произнесены.

Так, в одном исследовании участников попросили угадать значения нескольких слов. Исследователи сознательно называли бессмысленные комбинации звуков, чтобы проанализировать реакцию респондентов.

Выяснилось, что большинство из них при слове «буба» представляет что-то округлое, а «кики» — острое.

В ходе своего следующего эксперимента лондонские ученые также использовали выдуманные слова. Они попросили 215 человек прослушать их и угадать, какие именно из произнесенных слов являлись ругательными.

Выяснилось, что чаще всего за нецензурные слова принимали те наборы звуков, которые не содержали аппроксимантов. Это также подтвердило первоначальное предположение о звуковом символизме.

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